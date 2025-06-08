Ліга націй

Німецький хавбек поділився своїми думками після гри з Францією.

Півзахисник збірної Німеччини Йосуа Кімміх прокоментував поразку своєї команди у матчі за третє місце Ліги націй проти Франції (0:2).

"Якщо подивитися на перший тайм, ми мали вести 3:0 після шести хвилин. Потім ми пішли на перерву, поступаючись у рахунку.

Ми надто рано втратили терпіння та втратили структуру у другому таймі. Ми припустилися забагато помилок і дали супернику те, чого він хотів.

Ми багато говорили про першу гру проти Португалії. Ми показали, на що ми здатні у першому таймі сьогодні, що ми здатні реагувати. Ми просто були недостатньо якісні біля чужих воріт. Загалом ми просто не можемо так швидко втрачати терпіння", — наводить слова Кімміха прес-служба УЄФА.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Німеччина – Франція.