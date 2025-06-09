Ліга націй

Іспанський форвард поділився своїми думками після гри з Португалією.

Нападник збірної Іспанії Мікель Оярсабаль прокоментував поразку своєї команди у фіналі Ліги націй проти Португалії у серії післяматчевих пенальті.

"Це болісно, ​​і цей результат важко прийняти, але згодом всі будуть більше цінуватимуть це досягнення.

Нам було складніше створювати моменти у другому таймі – ми трохи втратили енергію через втому. Заміни зробили нашу гру кращою, але я дійсно дуже пишаюся цією командою, тому що ми вперто боролися, і вкотре ми були дуже близькі до трофею", — наводить слова Оярсабаля прес-служба УЄФА.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Португалія – Іспанія.