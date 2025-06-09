Ліга націй

Іспанський захисник поділився своїми думками після гри з Португалією.

Захисник збірної Іспанії Марк Кукурелья прокоментував поразку своєї команди у фіналі Ліги націй проти Португалії у серії післяматчевих пенальті.

"Звичайно, у нас були шанси перемогти, перш ніж справа дійшла до пенальті. Можливо, в цілому ми заслуговували на більше. Іноді футбол буває таким. Нам потрібно привітати Португалію. Нам потрібно пишатися своєю роботою, тому що ми вийшли в черговий фінал, що непросто. Лотерея пенальті склалася проти нас, але ми можемо пишатися тим, що показали, і талант у цій молодій команді означає, що майбутнє у нас гарне.

Португалія — ​​чудова команда, яка заслужила своє місце у фіналі. Вони мали план, який вони намагалися нав'язати, але у нас були можливості атакувати за рахунку 2:1. У нас були гарні контратаки, але ми не довели їх до кінця. Це залишає вас до пенальті, і іноді ви не виграєте у цій ситуації", — наводить слова Кукурельї прес-служба УЄФА.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Португалія – Іспанія.