Нидерланды. Новость

Защитник Фортуны Вессел Даммерс усилит Гронинген.

Первым новичком Гронингена, который пополнит команду летом, станет центральный защитник Фортуны из Ситтарда Вессел Даммерс, который должен получить статус свободного агента по окончании сезона — сообщил официальный сайт "гордости севера".

25-летний воспитанник Фейеноорда ни разу не сыграл за первую команду из Роттердама, а провел свою профессиональную карьеру в Камбууре (19 матчей в чемпионате, 0 голов) и Фортуне (54, 4). Контракт Вессела с Гронингеном рассчитан на три года.

Контракт Даммерса с Фортуной заканчивается 30 июня, но ранее сообщалось, что ФИФА намерена обязать игроков и клубы заканчивать контракты после завершения сезона, который задержится на неопределенное время.

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