Нидерланды. Новость
Защитник Фортуны Вессел Даммерс усилит Гронинген.
Вессел Даммерс, фото ФК Гронинген
27 марта 2020, 20:10
Первым новичком Гронингена, который пополнит команду летом, станет центральный защитник Фортуны из Ситтарда Вессел Даммерс, который должен получить статус свободного агента по окончании сезона — сообщил официальный сайт "гордости севера".
25-летний воспитанник Фейеноорда ни разу не сыграл за первую команду из Роттердама, а провел свою профессиональную карьеру в Камбууре (19 матчей в чемпионате, 0 голов) и Фортуне (54, 4). Контракт Вессела с Гронингеном рассчитан на три года.
Контракт Даммерса с Фортуной заканчивается 30 июня, но ранее сообщалось, что ФИФА намерена обязать игроков и клубы заканчивать контракты после завершения сезона, который задержится на неопределенное время.
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