Нидерланды. Новость
Аргентинский защитник может вскоре покинуть "аяксидов".
Николас Тальяфико, getty images
24 мая 2020, 14:07
Аякс будет готов расстаться с Николасом Тальяфико в ближайшее трансферное окно, но только за 25 миллионов евро, сообщает Mundo Deportivo.
Контракт 27-летнего защитника с "аяксидами" действителен до лета 2022 года.
Тальяфико в этом сезоне провел 38 поединков, забив пять голов и сделав семь результативных передач.
Ранее сам аргентинец подтвердил, что готов уйти из Аякса в будущее трансферное окно, и нацелен на переход в АПЛ.