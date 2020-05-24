Нидерланды. Новость

Аргентинский защитник может вскоре покинуть "аяксидов".

Аякс будет готов расстаться с Николасом Тальяфико в ближайшее трансферное окно, но только за 25 миллионов евро, сообщает Mundo Deportivo.

Контракт 27-летнего защитника с "аяксидами" действителен до лета 2022 года.

Тальяфико в этом сезоне провел 38 поединков, забив пять голов и сделав семь результативных передач.

Ранее сам аргентинец подтвердил, что готов уйти из Аякса в будущее трансферное окно, и нацелен на переход в АПЛ.