Нидерланды. Новость

Полузащитник Франческо Антонуччи будет доказывать свою готовность к Эредивизи во втором дивизионе Нидерландов.

Фейеноорд подписал четырехлетний контракт с правом продления еще на год с Франческо Антонуччи — сообщил официальный сайт клуба.

Бельгиец итальянского происхождения принадлежал Монако, но сезон-2019/20 провел в аренде в Волендаме, выступающем во втором по силе дивизионе чемпионата Нидерландов, и там же он проведет на правах аренды сезон-2020/21.

21-летний игрок молодежной (U-21) сборной Бельгии (2 матча, 1 гол) выступал за вторую команду Монако (50 матчей во всех турнирах, 1 гол), а в составе Волендама провел 21 матч (11 голов).