Нидерланды. Новость
Полузащитник Франческо Антонуччи будет доказывать свою готовность к Эредивизи во втором дивизионе Нидерландов.
Франческо Антонуччи, фото ФК Фейеноорд
13 августа 2020, 22:20
Фейеноорд подписал четырехлетний контракт с правом продления еще на год с Франческо Антонуччи — сообщил официальный сайт клуба.
Бельгиец итальянского происхождения принадлежал Монако, но сезон-2019/20 провел в аренде в Волендаме, выступающем во втором по силе дивизионе чемпионата Нидерландов, и там же он проведет на правах аренды сезон-2020/21.
21-летний игрок молодежной (U-21) сборной Бельгии (2 матча, 1 гол) выступал за вторую команду Монако (50 матчей во всех турнирах, 1 гол), а в составе Волендама провел 21 матч (11 голов).