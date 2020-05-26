Нидерланды. Новость

Гранд голландского футбола переживает непростые времена.

Генеральный директор Фейеноорда Марк Кувермарс объявил о сокращении бюджета и зарплат футболистов и сотрудников — сообщает официальный сайт клуба.

В связи с экономическими трудностями, связанными с пандемией коронавируса, руководство Фейеноорда обсудило с игроками условия сокращения зарплат и встретило со стороны футболистов полное понимание.

Сообщается, что сокращение будет произведено пропорционально суммам зарплат: тем, кто получает больше, сумму снизят на больший процент, тем, кто меньше — на меньший.

Как сообщил Кувермарс, бюджет клуба в следующем сезоне будет сокращен примерно на треть — на 25 миллионов евро.

Есть и хорошая новость для руководства клуба в финансовом плане: три четверти из 16 000 владельцев сезонных абонементов отказались от положенной им компенсации из-за не доигранного сезона.

Технический директор Фейеноорда Франк Арнесен заявил, что рассчитывает на успешную продажу абонементов на следующий сезон и уверен, что в ближайшем будущем команда снова будет бороться за высочайшие места в Эредивизи.

Сезон-2019/20 Фейеноорд завершил на третьей позции, отстав от АЗ и Аякса на 6 очков, и не попал в Лигу чемпионов.

Ранее сообщалось, что АЗ оспорил в УЕФА решение футбольного союза Нидерландов отдать первое место Аяксу.