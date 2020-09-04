Нидерланды. Новость

Жоау Карлуш Тейшейра продолжит карьеру в Эредивизи.

Фейеноорд оформил трансфер Жоау Карлуша Тейшейры из Витории Гимарайеш — сообщил официальный сайт клуба.

Контракт подписан до 30 июня 2022 года и имеет опцию продления еще на год. Финансовые подробности трансфера не сообщаются.

𝘈 𝘯𝘦𝘸 𝘳𝘩𝘺𝘵𝘩𝘮 𝘪𝘯 𝘙𝘰𝘵𝘵𝘦𝘳𝘥𝘢𝘮.



João Carlos Teixeira = here! 🟢🔴#BemvindoJoão pic.twitter.com/flT9d26TFW — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) September 4, 2020

27-летний атакующий полузащитник выступал за Ливерпуль (8 матчей во всех турнирах, 1 гол), Брентфорд (аренда, 2, 0), Брайтон (аренда, 35, 6), Порту (8, 0), Брагу (аренда, 23, 1) и Гимарайеш (48, 8).