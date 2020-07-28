Нидерланды. Новость

У главного врача роттердамцев свой подход к тестированию команды и персонала.

Фейеноорд пока что не проводил тестирование среди игроков и сотрудников клуба, подтвердил главный тренер роттердамцев Дик Адвокаат.

"У нашего доктора Каспера ван Эйка свои взгляды на тестирование. Он считает, что есть смысл проверять игроков, только если у них есть жалобы. Пока что таких не было. Все чувствуют себя хорошо", — цитирует Адвокаата AD.

Сам тренер также не проходил тестирование, но заверил, что соблюдает все меры предосторожности, чтобы не заразиться.

Несмотря на коронавирус, Фейеноорд намерен отправиться на неделю в Германию (с 21 по 28 августа) в рамках подготовки к следующему сезону.

Комментарии Адвокаата были даны после вызвавшего резонанс заявления защитника команды Эрик Боттегина о том, что он еще не проходил тестирование. Бразилец, к слову, недавно подписал новый контракт с Фейеноордом.