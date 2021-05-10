Нидерланды. Новость

Вингер Гронингена полностью восстановился после травмы.

Арьен Роббен отметился двумя результативными передачами в матче Эредивизи (Гронинген выиграл со счетом 4:0), чем вызвал заголовки в местных изданиях с требованием вернуть его в национальную сборную.

"В последнее время мне только и оставалось, что надеяться и работать, – сказал 37-летний вингер в программе на канале RTL. – И вот, наконец, в игре против Эммена в воскресенье, я почувствовал себя полностью готовым не просто играть, а получать удовольствие в течение 75-минут. Увидел, что я могу приносить пользу команде".

"Когда я решил вернуться на поле прошлым летом, где-то в глубине души я думал о Евро-2020, но понимал, что это практически невозможно. Особенно после того, как я пропустил почти весь сезон из-за травмы. Естественно, если вдруг меня позовут, я тут же соглашусь. Но даже то, что заговорили о том, что я могу быть полезен сборной, для меня уже победа".

Роббен завершил карьеру в сборной в 2017 году, проведя за национальную команду Нидерландов 96 матчей (36 голов).

За свою карьеру он выступал за Гронинген (52 матча во всех турнирах, 12 голов на старте карьеры и 5 игр 0 голов в нынешнем сезоне), ПСВ (75, 21), Челси (106, 19), Реал (65, 13) и Баварию (309, 144).