Нидерланды. Новость

Голландский футболист, вероятно, окончательно завершит карьеру игрока по окончанию сезона.

Нападающий Гронингена Арьен Роббен высказался о своем будущем.

Соглашение 37-летнего футболиста с голландским клубом истекает этим летом.

"Буду ли я играть в следующем сезоне? Не уверен, что моя жена будет в восторге от этого.

Давайте сперва посмотрим, как сложатся ближайшие несколько недель", — цитирует форварда RMC Sport.

Роббен является воспитанником Гронингена. В 2019 году футболист завершил карьеру, однако в 2020-м возобновил её, чтобы помочь родному клубу, испытывавшему финансовые трудности из-за пандемии коронавируса.

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