Нидерланды. Новость
Голландский футболист, вероятно, окончательно завершит карьеру игрока по окончанию сезона.
Арьен Роббен, getty images
12 апреля 2021, 12:14
Нападающий Гронингена Арьен Роббен высказался о своем будущем.
Соглашение 37-летнего футболиста с голландским клубом истекает этим летом.
"Буду ли я играть в следующем сезоне? Не уверен, что моя жена будет в восторге от этого.
Давайте сперва посмотрим, как сложатся ближайшие несколько недель", — цитирует форварда RMC Sport.
Роббен является воспитанником Гронингена. В 2019 году футболист завершил карьеру, однако в 2020-м возобновил её, чтобы помочь родному клубу, испытывавшему финансовые трудности из-за пандемии коронавируса.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.