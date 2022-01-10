Каталонцы хотят подписать аргентинского центрбека.
Лисандро Мартинес, Getty Images
10 января 2022, 13:04
Защитник Аякса Лисандро Мартинес попал в сферу интересов Барселоны, сообщает портал Tuttomercato.
Барселона следит за выступлениями Мартинеса и попытается приобрести его следующим летом. Каталонцы рассматривают аргентинского центрбека в качестве потенциальной замены возрастному Жерару Пике.
Действующий контракт Мартинеса с Аяксом рассчитан до июня 2025 года.
В текущем сезоне 23-летний игрок провел 24 поединка в футболке "бело-красных", отличившись одним голом и четырьмя ассистами.
Ранее сообщалось, что Барселона также заинтересована в подписании полузащитника Ливерпуля Наби Кейта.