Нидерланды. Новость

Тренер поставив крапку у суперечках стосовно тактики збірної Нідерландів.

Після перемоги над збірною Данії у товариському матчі захисник Нідерландів Вірджил ван Дейк сказав, що йому не дуже подобається схема 3-4-1-2, яку використовує Луї ван Гаал.

Йому більш подобається 4-3-3, але ж не він є тренером команди...

“Я чую ці дебати з приводу тактики з моменту свого проходу в збірну, — цітує ван Гаала The Athletic. — Але я погоджуюся з ван Дейком в одному — я тренер, тож я вибираю тактику”.

Саме в матчі проти Нідерландів Кристіан Еріксен повернувся до збірної Данії.