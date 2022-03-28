Нидерланды. Новость
Тренер поставив крапку у суперечках стосовно тактики збірної Нідерландів.
Луї ван Гаал, Getty Images
28 марта 2022, 15:48
Після перемоги над збірною Данії у товариському матчі захисник Нідерландів Вірджил ван Дейк сказав, що йому не дуже подобається схема 3-4-1-2, яку використовує Луї ван Гаал.
Йому більш подобається 4-3-3, але ж не він є тренером команди...
“Я чую ці дебати з приводу тактики з моменту свого проходу в збірну, — цітує ван Гаала The Athletic. — Але я погоджуюся з ван Дейком в одному — я тренер, тож я вибираю тактику”.
Саме в матчі проти Нідерландів Кристіан Еріксен повернувся до збірної Данії.