ЧМ-2022. Отбор

Стали відомі стартові склади команд для товариського матчу, у якому зіграють Нідерланди та Данія.

Нідерланди та Данія теж вирішили сьогодні ввечері зіграти товариський поєдинок на Йохан Кройф Арені в Амстердамі.

Тренерський штаб Луї ван Гала вирішив використати з перших хвилин дебютанта Марка Флеккена в рамці воріт, тоді як Бергвейн доповнить Депая в атаці.

Від Каспера Г'юлманда очікували повернення до стартового складу Крістіана Еріксена, у якого виникли проблеми з сердцем під час першого матчу його збірної Євро-2020, проте фахівець вирішив залишити досвідченого гравця в запасі.

Нідерланди: Флеккен — Думфріс, де Лігт, Ван Дейк, Аке, Блінд — Коопмейнерс, Бергейс, Ф. де Йонг — Бергвейн, Депай.

Данія: Шмайхель — Андерсен, Нельссон, Вестергор — Ба, Хойб’єрг, Ділейні, Мехле — Линдстрьом, Поульсен, Вінд.