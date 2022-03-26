ЧМ-2022. Отбор
Стали відомі стартові склади команд для товариського матчу, у якому зіграють Нідерланди та Данія.
Крістіан Еріксен, Getty Images
26 марта 2022, 21:00
Нідерланди та Данія теж вирішили сьогодні ввечері зіграти товариський поєдинок на Йохан Кройф Арені в Амстердамі.
Тренерський штаб Луї ван Гала вирішив використати з перших хвилин дебютанта Марка Флеккена в рамці воріт, тоді як Бергвейн доповнить Депая в атаці.
Від Каспера Г'юлманда очікували повернення до стартового складу Крістіана Еріксена, у якого виникли проблеми з сердцем під час першого матчу його збірної Євро-2020, проте фахівець вирішив залишити досвідченого гравця в запасі.
Нідерланди: Флеккен — Думфріс, де Лігт, Ван Дейк, Аке, Блінд — Коопмейнерс, Бергейс, Ф. де Йонг — Бергвейн, Депай.
Данія: Шмайхель — Андерсен, Нельссон, Вестергор — Ба, Хойб’єрг, Ділейні, Мехле — Линдстрьом, Поульсен, Вінд.
Запасні: Макссьо, Йєнсен, Бруун Ларсен, Еріксен, Сков Ольсен, Дольберг, Крістенсен, Нергор, Іверсен, Біллінг, Корнеліус, Рьоннов.
Гра Нідерланди — Данія почнеться о 21:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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