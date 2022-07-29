Нидерланды. Новость

Незабаром Лукка приєднається до амстердамців.

Аякс домовився про особисті умови з 21-річним нападником Пізи Лоренцо Луккою, повідомляє Фабріціо Романо. Клуби продовжують перемовини і незабаром мають завершити перехід.

Італієць приєднається до стану амстердамців на правах річної оренди з правом викупу за 11 мільйонів євро.

У минулому сезоні Лукка провів 34 матчі у складі "веж" у Серії B та забив 6 м'ячів.

Раніше Михайло Мудрик присвятив гол у ворота клубу зі столиці Нідерландів захисникам України.

Нагадаємо, Торіно готується підписати одного з лідерів Аяксу.