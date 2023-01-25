Нидерланды. Новость

Нападник спробує проявити себе в чемпіонаті Нідерландів.

ПСВ оголосив про перехід на правах оренди нападника Вулверхемптона Фабіу Сілви. Про це повідомляється на офіційному сайті клубу.

Угода розрахована до кінця сезону.

Фабіу Сілва перейшов до складу англійського Вулвергемптона півтора року тому, проте за дебютний сезон в АПЛ так і не зміг отримати постійного місця в стартовому складі "вовків".

Англійці віддали 20-річного виконавця на початку поточного сезону до оренди в бельгійський Андерлехт.

У Лізі Жюпіле футболіст отримав чимало ігрової практики — 32 матчі (2555 хвилин), і при цьому став автором 11 голів та чотирьох гольових передач.