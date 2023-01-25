Україна

Львів'яни попрощались з футболістом, з яким виходили до УПЛ.

Рух оголосив про припинення співпраці з півзахисником Богданом Бойчуком. Про це повідомляється на офіційному сайті клубу.

Бойчук провів у складі "рухівців" у всіх турнірах 79 ігор, забив 4 голи: в Українській Прем’єр-лізі – 49 матчів, 1 гол, у Першій лізі – 27 матчів, 3 голи, в Кубку України – 3 зустрічі. У 2020 році Бойчук разом з Рухом здобули право грати в УПЛ.

В сезоні 22/23 Бойчук відіграв у складі Руху 11 матчів. Кінцівку першої частини сезону Богдан пропустив через травму.

Раніше повідомлялось, що Рух вирушив на збори до Хорватії.