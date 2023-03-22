Нидерланды. Новость
Коуч дав пояснення дивному рішенню.
ДЖЕРЕМІ ФРІМПОНГ, GETTY IMAGES
22 березня 2023, 15:15
Головний тренер Нідерландів Рональд Куман вирішив не викликати захисника Баєра Джеремі Фрімпонга до лав національної команди на матчі проти Франції та Гібралтару.
"Він не викликаний через систему, в якій ми граємо. Джеремі грає майже як правий вінгер. Мій правий захисник насамперед повинен вміти добре оборонятися, а маю сумніви щодо цього", – сказав тренер збірної Нідерландів.
Цього тижня відбудуться перші матчі відбірного циклу Євро-2024, в одному з яких між собою зіграють збірні Франції та Нідерландів.
Гра пройде у п'ятницю, 24 березня, о 21:45 за київським часом.