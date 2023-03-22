Нидерланды. Новость

Коуч дав пояснення дивному рішенню.

Головний тренер Нідерландів Рональд Куман вирішив не викликати захисника Баєра Джеремі Фрімпонга до лав національної команди на матчі проти Франції та Гібралтару.

"Він не викликаний через систему, в якій ми граємо. Джеремі грає майже як правий вінгер. Мій правий захисник насамперед повинен вміти добре оборонятися, а маю сумніви щодо цього", – сказав тренер збірної Нідерландів.

Цього тижня відбудуться перші матчі відбірного циклу Євро-2024, в одному з яких між собою зіграють збірні Франції та Нідерландів.

Гра пройде у п'ятницю, 24 березня, о 21:45 за київським часом.