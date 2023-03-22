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Дізнайся, на що ставити у майбутній грі: прогноз та інше.

Цього тижня відбудуться перші матчі відбірного циклу Євро-2024, в одному з яких між собою зіграють збірні Франції та Нідерландів.

Гра пройде у п'ятницю, 24 березня, о 21:45 за київським часом.

За версією букмекерів фаворитом матчу є збірна Франції. Так на перемогу французів можна поставити з коефіцієнтом – 1.89, тоді як успіх голландців оцінюється показником – 4.40. Якщо буде нічия, то на таку подію дається коефіцієнт – 3.60.

Коефіцієнти та ставки на матч Франція — Нідерланди

Ми пропонуємо поставити на те, що обидві команди зможу забити у матчі. На такий результат дається коефіцієнт – 1.94.

Якщо ви ризикованіший гравець, то можете поставити на те, що Франція заб'є два або більше м'ячів — на це дається коефіцієнт — 3.25.

Також доступний варіант із нульовою нічиєю, на яку дається коефіцієнт – 8.20.

Нагадаємо, матч Франція — Нідерланди пройде у п'ятницю, 24 березня, о 21:45 за київським часом. Стежити за перебігом поєдинку можна буде на Football.ua.