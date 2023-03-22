Дізнайся, на що ставити у майбутній грі: прогноз та інше.
Нідерланди - Франція, Getty Images
22 березня 2023, 14:10
Цього тижня відбудуться перші матчі відбірного циклу Євро-2024, в одному з яких між собою зіграють збірні Франції та Нідерландів.
Гра пройде у п'ятницю, 24 березня, о 21:45 за київським часом.
За версією букмекерів фаворитом матчу є збірна Франції. Так на перемогу французів можна поставити з коефіцієнтом – 1.89, тоді як успіх голландців оцінюється показником – 4.40. Якщо буде нічия, то на таку подію дається коефіцієнт – 3.60.
Коефіцієнти та ставки на матч Франція — Нідерланди
Ми пропонуємо поставити на те, що обидві команди зможу забити у матчі. На такий результат дається коефіцієнт – 1.94.
Якщо ви ризикованіший гравець, то можете поставити на те, що Франція заб'є два або більше м'ячів — на це дається коефіцієнт — 3.25.
Також доступний варіант із нульовою нічиєю, на яку дається коефіцієнт – 8.20.
Нагадаємо, матч Франція — Нідерланди пройде у п'ятницю, 24 березня, о 21:45 за київським часом. Стежити за перебігом поєдинку можна буде на Football.ua.