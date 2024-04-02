Нидерланды. Новость
Керманич Барселони у списку кандидати, яких амстердамці хочуть бачити в якості головного тренера.
Хаві, Getty Images
02 квітня 2024, 20:30
Напередодні стало відомо про те, що в амстердамському Аяксі в новому сезоні буде новий головний тренер, тоді як Джон ван 'т Схіп обійме посаду в технічному керівництві клубу.
Як повідомляє Sport.es, Аякс зацікавлений у тому, щоб запросити Хаві Ернандеса на посаду головного тренера, оскільки вже офіційно відомо, що іспанець залишить аналогічну посаду в Барселоні наприкінці поточної кампанії.
За інформацією джерела, амстердамці включили Хаві до списку кандидатів, яких вони хотіли б бачити на чолі своєї першої команди.
Раніше повідомлялося, що Пеп Лейндерс, який є асистентом головного тренера Ліверпуля Юргена Клоппа, влітку може очолити Аякс.