Нидерланды. Новость

Керманич Барселони у списку кандидати, яких амстердамці хочуть бачити в якості головного тренера.

Напередодні стало відомо про те, що в амстердамському Аяксі в новому сезоні буде новий головний тренер, тоді як Джон ван 'т Схіп обійме посаду в технічному керівництві клубу.

Як повідомляє Sport.es, Аякс зацікавлений у тому, щоб запросити Хаві Ернандеса на посаду головного тренера, оскільки вже офіційно відомо, що іспанець залишить аналогічну посаду в Барселоні наприкінці поточної кампанії.

За інформацією джерела, амстердамці включили Хаві до списку кандидатів, яких вони хотіли б бачити на чолі своєї першої команди.

Раніше повідомлялося, що Пеп Лейндерс, який є асистентом головного тренера Ліверпуля Юргена Клоппа, влітку може очолити Аякс.