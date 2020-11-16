Италия

Форвард Наполи Ирвинг Лосано рассказал о своей адаптации в Италии и дальнейших карьерных планах.

Ирвинг Лосано считает, что переход в Наполи пошел ему на пользу и намерен прогрессировать дальше.

"Поначалу мне было сложно найти общий язык с Гаттузо, – цитирует Football Italia интервью форварда мексиканскому каналу TV Azteca Deportes. – Он очень прямой человек, и если что-то идет не так, то превращается в настоящего монстра. Но при этом он отличный человек, и сейчас уже все мы знаем, как с ним поладить".

"Мне вообще было непросто адаптироваться в Италии. Я неоднократно спрашивал свою жену: "Что мы вообще здесь делаем?" Но постепенно почти все трудности остались позади, взаимопонимание в команде наладилось, и сейчас я чувствую, что стал сильнее и как футболист, и как личность".

"Когда я играл в ПСВ, я мечтал перебраться в одну из сильнейших лиг Европы. Итальянский футбол не простой, но он мне нравится. Что будет дальше я пока сказать не могу. Есть несколько команд, в которых я бы не отказался поиграть. Возможно, когда-нибудь окажусь в Барселоне".

25-летний Лосано сыграл 40 матчей за национальную сборную Мексики (10 голов) и выступал за Пачуку (152 матча во всех турнирах, 44 гола), ПСВ (79, 40) и Наполи (43, 9).