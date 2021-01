Ирвинг Лосано отметился голом в поединке чемпионата Италии уже спустя 8,9 секунды от стартового свистка главного арбитра.

Мексиканский вингер благодаря данному взятию ворот стал автором самого быстрого гола в истории неаполитанцев.

Предыдущий рекорд принадлежал Джованни Вендитто, забившему в игре Наполи — Фиорентина в январе 1942 года всего за 20 секунд.

Показатель Ирвинга Лосано занял третье место в списке самых быстрых голов, уступив Леау и Погги.

3 — Hirving #Lozano has scored the third fastest goal in Serie A single round history (after 00:08:95), after Rafael Leão in December 2020 and Paolo Poggi in December 2001. Impatient.#VeronaNapoli pic.twitter.com/VUEXuoIwi3