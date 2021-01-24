Ирвинг Лосано отметился голом в поединке чемпионата Италии уже спустя 8,9 секунды от стартового свистка главного арбитра.

Мексиканский вингер благодаря данному взятию ворот стал автором самого быстрого гола в истории неаполитанцев.

Предыдущий рекорд принадлежал Джованни Вендитто, забившему в игре Наполи — Фиорентина в январе 1942 года всего за 20 секунд.

Показатель Ирвинга Лосано занял третье место в списке самых быстрых голов, уступив Леау и Погги.

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