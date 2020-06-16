Италия

Тренеру неаполитанцев не понравилось отношение мексиканца к делу.

Дженнаро Гаттузо выгнал Ирвинга Лосано с тренировки в процессе подготовки к финалу Кубка Италии.

Как сообщает Corriere dello Sport, главному тренеру не понравилось отсутствие концентрации у мексиканца.

В текущем сезоне нападающий провел 28 поединков в футболке "адзурри", отличившись тремя голами и двумя ассистами.

Финал Наполи — Ювентус состоится в среду, 17 июня, в 22:00 по киевскому времени на Стадио Олимпико в Риме.