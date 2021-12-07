Северная Америка

За нарушение этого пункта регламента на клуб будет наложен штраф от 50 тысяч долларов.

Американская лига МЛС внесла изменения в свой регламент, добавив специальный пункт для повышения эффективности политики разнообразия. Об этом сообщает пресс-служба МЛС.

Основная цель данных изменений касается найма темнокожих кандидатов и укрепление механизмов обеспечения соблюдения политики. Данная политика будет задействована не только в главной лиге МЛС, но в лиге MLS NEXT Pro.

Лига требует, чтобы в финальном списке кандидатом на вакантное место вошли два или более небелых кандидата, один из которых должен быть темнокожим. Цель данного требования - приоритизация возможностей для темнокожих кандидатов.

До этого клуб был обязан провести собеседование как минимум с одним кандидатом, который относился к меньшинствам.

Также в новом регламенте были прописаны штрафные санкции за несоблюдение этих правил. Первое нарушение обойдется клубу в 50 тысяч долларов, второе — 100 тысяч долларов, а третье и далее — более 100 тысяч долларов.

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