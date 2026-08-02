Северная Америка

Керівництво клубу МЛС заперечило будь-які переговори з колумбійським півзахисником.

Інтер Маямі не зацікавлений у послугах півзахисника збірної Колумбії Хуана Фернандо Кінтеро. Незважаючи на регулярні повідомлення в пресі про можливий перехід гравця до команди МЛС, джерела в клубі офіційно підтвердили виданню ESPN, що між сторонами не було жодних контактів чи переговорів.

Наразі Кінтеро перебуває в статусі вільного агента. 24 липня він за обопільною згодою розірвав контракт з аргентинським Рівер Плейт, за який загалом відіграв 137 матчів у всіх змаганнях. Водночас флоридський клуб продовжує активну кампанію з посилення складу.

Нещодавно Інтер Маямі влаштував масштабну презентацію зіркового новачка — Каземіро. Гравця представили вболівальникам на стадіоні Ню напередодні його домашнього дебюту в суботу ввечері. Досвідчений півзахисник приєднався до команди на правах вільного агента. Його контракт розрахований до кінця сезону 2027 року та містить опцію пролонгації до червня 2029 року.

Співвласник клубу Хорхе Мас наголосив, що цей трансфер демонструє високі стандарти, за якими клуб працюватиме на ринку надалі:

"Прихід Каземіро відображає бачення та амбіції, які визначають Інтер Маямі. Ми ніколи не зупиняємося на досягнутому. Ми завжди прагнемо зростати, вдосконалюватися та підвищувати наші стандарти кожного сезону. Ми створили глобальний клуб з метою стати не лише найкращим клубом у Сполучених Штатах, але й еталоном у світі", — заявив Мас.

Окрім Каземіро, керівництво клубу подбало і про лінію захисту. Інтер Маямі офіційно оформив оренду еквадорського захисника Фрісіо Кайседо, права на якого належать костариканському клубу Моравія. Угода розрахована до завершення сезону 2027 року.