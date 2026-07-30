Северная Америка

Аргентинець повернувся до Флориди після 10-денної перерви у рідному Росаріо та болючої поразки від Іспанії у фіналі Мундіалю.

Зірка світового футболу Ліонель Мессі повернувся до розташування «Інтер Маямі». У середу клуб опублікував фотографії повернення 39-річного аргентинця до тренувального центру команди у Форт-Лодердейлі (Флорида).

За інформацією джерел ESPN, нападник вже провів повноцінне тренування зі 100% навантаженням. Ця подія сталася через 10 днів після того, як збірна Аргентини зазнала прикрої поразки від Іспанії (0:1) у додатковий час фіналу чемпіонату світу на стадіоні МетЛайф у Нью-Джерсі.

Попередній тиждень Ліонель провів у своєму рідному місті Росаріо в Аргентині. Там він підтримував свого 68-річного батька Хорхе, про лікування якого від невстановленої хвороби родина повідомляла ще під час турніру.

Попри індивідуальну феєрію на турнірі (Мессі забив 8 голів та віддав 4 результативні передачі, організувавши кілька неймовірних камбеків), фінал залишив гіркий присмак і сльози щодо його майбутнього у збірній. У своєму Instagram Мессі поділився емоціями після фіналу:

"Біль неймовірний, і знадобиться час, щоб ця рана загоїлася, Але я також ціную все хороше. Матчі, які ми перевернули, віддавшись усілякій грі, що назавжди залишиться в нашій памʼяті, підтримку цілої країни, яка разом із наполегливою працею та зусиллями цієї групи допомогла нам знову бути серед найкращих у світі", — зазначив Лео.

Через відпустку Мессі вже пропустив два регулярного чемпіонату проти Чикаго Файр (3:2) та Монреаля (1:0). Також щорічний Матч всіх зірок MLS, який відбувся у середу пройшой без 39-річного капітана Маямі.

Наразі точно невідомо, коли саме вболівальники знову побачать Ліонеля на полі в офіційній грі. Головний тренер команди Гільєрмо Ойос підкреслив, що клуб не буде ризикувати здоров'ям своїх лідерів. За його словами, Мессі та його партнер по збірній і клубу Родріго Де Поль не будуть поспішати з поверненням до змагального ритму.