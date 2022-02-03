Северная Америка

Трансфер экс-игрока Шахтера, Баварии и Ювентуса уже согласован.

Вингер Дуглас Коста согласовал условия контракта с Лос-Анджелес Гэлакси — утверждает журналист Фабрицио Романо.

Экс-игрок Шахтера, выступавший на правах аренды из Ювентуса за Гремио, ближайшие 6 месяцев проведет также на правах аренды за Гэлакси, после чего подпишет с клубом МЛС двухлетний контракт.

В ближайшее воскресенье 31-летний бразилец уже прибудет в Лос-Анджеле.

Дугласа Косту хотел видеть в своем составе Фламенго, но футболист уже объявил о том, что мечтает сыграть в МЛС.

Дуглас Коста провел 31 матч в составе национальной сборной Бразилии (3 гола) и выступал за Гремио (62 матчей во всех турнирах, 4 гола), Шахтер (202, 38), Баварию (97, 15), Ювентус (103, 10),