Северная Америка

Представники футболіста спростували інформацію про можливий трансфер.

Напередодні у розпорядженні ЗМІ з’явилася несподівана інформація про те, що нападник французького Парі Сен Жермен Ліонель Мессі може продовжити виступи в американському Інтері Майамі, після чого ввійде до складу його акціонерів.

Реагувати на подібні чутки агентам 34-річного аргентинця довелося якнайшвидше, тому фактично в той самий день з’явилося спростування інформації журналістів.

"Повідомлення повністю не відповідає дійсності. Лео ще не визначився щодо власного майбутнього. Якщо він перетнувся на певний час із Девідом Бекхемом у Досі, то лише тому, що ПСЖ зараз там перебуває, а Мессі відіграє роль футбольного посла країни на наступному чемпіонаті світу", — заявили агенти аргентинця.

У той самий час, ще в лютому 2022 року співвласник Інтера Майамі Хорхе Мас висловився щодо можливого переходу Мессі до свого клубу: "Лео, як і раніше, залишається одним із найкращих гравців світу. Тому, коли він покине ПСЖ, ми хотіли б, щоб він став нашим футболістом.

Чи може це сподівання справдитися? Ми зробимо все необхідне для просування цієї ідеї", — заявив тоді функціонер.

Нагадаємо, що в поточному сезоні Мессі відіграв 33 матчі, забивши 11 голів та віддавши 13 гольових передач.