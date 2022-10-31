Северная Америка

На нас може очікувати гучний трансфер на завершення мундіалю в Катарі.

Улітку 2021 року аргентинський нападник Ліонель Мессі здійснив перехід із каталонської Барселони до французького Парі Сен-Жермен на правах вільного агента.

Із того часу 35-річний форвард відіграв за новий клуб 51 матч, забивши 23 голи та віддавши 28 гольових передач.

Його чинний контракт спливає вже наприкінці цього сезону, тож найближчим часом варто очікувати суттєвого зростання кількості різноманітних чуток щодо його майбутнього.

Останню з них оприлюднив журналіст The Athletic Девід Орнштайн, заявивши флагман французького футболу планує запропонувати Мессі продовження контракту одразу після завершення прийдешнього чемпіонату світу-2022 в Катарі.

Однак у Лео існуватиме й інша можливість — трансфер до американського Інтер Маямі, який очолює культовий Девід Бекхем.

Повідомляється, що сторони ведуть перемовини з батьком Мессі вже не перший рік, проте вирішальні раунди цього процесу ще попереду та будуть відбуватись під час зимнього трансферного вікна, коли в гравця з’явиться юридична можливість підписувати попередні угоди з майбутніми роботодавцями.

Клуб, що було створено в 2018 році та який грає в МЛС із 2020 року, планує використати бренд Мессі ще й з метою популяризації чемпіонату світу-2026, який відбуватиметься в США, Канаді та Мексиці.

У цьому сезоні на рахунку Ліонеля 12 голів та 13 гольових передач у 17 матчах.