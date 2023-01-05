Северная Америка

Епізод мав місце ще в 1991 році.

Збірна Сполучених Штатів Америки своїми виступами на чемпіонаті світу-2022 в Катарі, де вона дісталась 1/8 фіналу, змусила пресу залишати оптимістичні дописи щодо свого майбутнього на домашньому, разом із Мексикою та Канадою, мундіалі-2026.

На чолі "зірок та полос" стояв відомий американський колишній футболіст Грегг Берголтер, який провів із командою повний цикл підготовки до турніру, починаючи з грудня 2018 року.

Однак уже після завершення чемпіонату світу в США розпочалось розслідування щодо інциденту, який відбувся поміж головним тренером національної команди та його тоді ще майбутньою дружиною Розалінд Берголтер.

49-річний керманич у 1991 році під час підліткової сварки кілька разів ударив ногами свою тодішню дівчину, про що сам був змушений дізнатись через спроби шантажу, яких він зазнавав під час мундіалю в Катарі.

Той скандал тоді завершився примиренням поміж парою, і нещодавно вони святкували 25 річницю весілля.

Грегг Берголтер зробив офіційну заяву з цього приводу: "Хоча ми, очевидно, хотіли дістатись якомога далі на чемпіонаті світу, я дуже пишаюся і вдячний усім нашим гравцям, нашому персоналу, кожному в Американській федерації футболу та всім фанатам чоловічої збірної нашої країни в усьому світі, які підтримували нас.

Наша гра залежала від наполегливої ​​праці та надзвичайної енергії та відданості тих, хто був на полі та поза ним протягом років підготовки.

Є так багато позитивних прикладів того, як наша команда об’єдналась, ідучи на безліч різноманітних жертв заради досягнення спільного бачення.

Я з нетерпінням чекаю продовження моїх розмов з Федерацією щодо майбутнього, але зараз настав час для мене публічно поділитися деякою особистою інформацією, яку третя сторона використала проти моєї родини та мене.

Під час чемпіонату світу певна особа зв’язалася з представниками футбольної влади, сказавши, що у неї наявна інформація про мене, яка має "знищити мене" — очевидна спроба використати щось дуже особисте з давніх часів, щоб розірвати мої стосунки з футболом США.

Це важкий крок, але ми з дружиною Розаліндою хочемо чітко й прямо поділитися з вами правдою. Це історія, яка мала залишитись поміж нами, але, сподіваюся, наші стосунки зробили висновки, які можуть бути цінними для інших.

Восени 1991 року я зустрів свою другу половинку. Мені щойно виповнилося 18 і я був першокурсником коледжу, коли я вперше зустрів Розалінду.

Коли ми тоді розмовляли, складалось враження, що ми давно знайомі один із одним. Розалінда була і залишається дивовижною людиною — рішучою, чуйною, із нею добре бути поруч, тому ми одразу й зійшлись.

Здавалося, що ми знайомі багато років. Ми зустрічалися чотири місяці, коли між нами стався інцидент, який вплинув на майбутнє наших стосунків.

Одного вечора, коли ми пили в місцевому барі, у нас з Розаліндою виникла гаряча суперечка, яка продовжилася надворі. Це мало фізичні наслідки. Я вдарив її ногою по ногах.

Немає виправдань моїм діям тієї ночі; це був ганебний момент, про який я шкодую досі.

Тоді я негайно вибачився перед Розаліндою, але, зрозуміло, вона не хотіла мати зі мною нічого спільного. Я розповів батькам, родині та друзям про те, що сталося, тому що хотів узяти повну відповідальність за свою поведінку.

Розалінда також повідомила своїх батьків, родину та друзів. Хоча органи влади ніколи не брали участі в цій справі, я добровільно звернувся за консультацією, щоб допомогти вчитися, рости та вдосконалюватися — одне з найцінніших рішень, які коли-небудь приймалися мною.

До сьогодні подібна поведінка ніколи не повторювалася", — ідеться в заяві головного тренера.

Федерація футболу США також виступила зі заявою щодо цього інциденту:

"Дізнавшись про звинувачення проти головного тренера чоловічої національної збірної США Грегга Берголтера 11 грудня 2022 року, Федерація негайно найняла Alston & Bird LLP для проведення незалежного розслідування цього питання.

Завдяки цьому процесу Федерація дізналась про можливу неналежну поведінку по відношенню до кількох наших співробітників із боку осіб, які не входять до нашої організації.

Ми серйозно ставимося до такої поведінки та розширили наше розслідування, долучивши ці звинувачення.

Ми цінуємо те, що Грегг і Розалінда виступили, щоб відкрито поговорити про цей інцидент. Згідно з нашим зобов’язанням щодо прозорості, ми оприлюднимо результати розслідування, коли воно завершиться.

Федерація засуджує будь-яке насильство і сприймає такі звинувачення дуже серйозно", — ідеться в заяві органів футбольної влади США.

На час розслідування замість Грегга Берголтера було призначено Ентоні Гадсона.

Збірна США найближчим часом матиме товариські матчі проти Сербії (25 січня) та Колумбії (28 січня).