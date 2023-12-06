Северная Америка

Його конкурентом є інший англійський спеціаліст.

Френк Лемпард опинився серед числа основних претендетів на посаду головного тренера клубу Шарлотт, який виступає у МЛС, повідомляє видання The Athletic.

Конкурентом екскерманича Челсі та Евертона є Дін Сміт, який у 2019 році допоміг Астон Віллі повернутися до АПЛ і залишався у клубі до листопада 2021 року. Після цього англієць безуспішно очолював Норвіч і Лестер.

Що стосується Лемпарда, то з 6 квітня по 30 червня 2023 року він перебував у Челсі у ролі виконуючого обов'язки головного тренера. Тоді протягом 11 матчів "сині" перемогли лише один раз, а також вилетіли з чвертьфіналу Ліги чемпіонів.

Зазначається, що американський Шарлотт наближається до завершення процесу співбесід, оскільки прагне оголосити про призначення до кінця грудня. Раніше клуб очолював італієць Крістіан Латтанціо, якого звільнили після вильоту у першому ж раунді плей-оф МЛС від Нью-Йорк Ред Буллз.