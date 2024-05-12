Підготовка в УПЛ дала про себе знати одразу.
Кевін Келсі, Getty Images
12 травня 2024, 10:31
Наприкінці квітня американський Цинциннаті орендував венесуельського нападника донецького Шахтаря Кевіна Келсі.
19-річний виконавець швидко пройшов базовий процес адаптації в новому колективі й сьогодні вночі за європейським часом його вже вдруге залучили до матчу МЛС.
У гостях у Коламбус Крю в рамках тринадцятого туру Східної конференції Цинциннаті станом на 67 хвилину не міг відкрити рахунок.
Але саме із заміною з появою на полі Келсі цю ситуацію вдалось змінити.
Сім хвилин — і венесуелець уже святкував свій перший гол у новому для себе клубі.
У підсумку "синьо-помаранчеві" виграли матч із рахунком 2:1 і наразі йдуть другими одразу позаду Інтера Маямі на відстані трьох очок.
У наступному турі Цинциннаті зіграє вдома проти Атланти Юнайтед.