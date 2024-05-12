Северная Америка

Підготовка в УПЛ дала про себе знати одразу.

Наприкінці квітня американський Цинциннаті орендував венесуельського нападника донецького Шахтаря Кевіна Келсі.

19-річний виконавець швидко пройшов базовий процес адаптації в новому колективі й сьогодні вночі за європейським часом його вже вдруге залучили до матчу МЛС.

У гостях у Коламбус Крю в рамках тринадцятого туру Східної конференції Цинциннаті станом на 67 хвилину не міг відкрити рахунок.

Але саме із заміною з появою на полі Келсі цю ситуацію вдалось змінити.

Сім хвилин — і венесуелець уже святкував свій перший гол у новому для себе клубі.

У підсумку "синьо-помаранчеві" виграли матч із рахунком 2:1 і наразі йдуть другими одразу позаду Інтера Маямі на відстані трьох очок.

У наступному турі Цинциннаті зіграє вдома проти Атланти Юнайтед.