Якщо і були якісь сумніви в тому, що Ліонель Мессі прийшов у МЛС грати, а не догравати, то вони розвіялися в першій грі цього сезону, коли він в черговий раз змусив всіх замовкнути.

Захисник Реал Солт-Лейк впав на газон без будь-якої причини. В цей час Мессі з м'ячем прямував прямо на нього. Ендрю Броуді ще корчився від болю на краю штрафного.

Свистка не було. Граємо далі. Замість того, щоб зупинитись, Мессі влаштував один із найвеселіших і водночас неповажних моментів у своїй кар’єрі: він перекинув м’яч через Броуді, оббіг суперника, підхопив його та пробив по воротах.

"Я був фішкою на землі", — сказав Броуді після матчу.

Messi really chipped a player who was down injured 💀 pic.twitter.com/BN3fpsDjxy