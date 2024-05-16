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Розповідаємо, чому показники чинного володаря Золотого м'яча унікальні.

Якщо і були якісь сумніви в тому, що Ліонель Мессі прийшов у МЛС грати, а не догравати, то вони розвіялися в першій грі цього сезону, коли він в черговий раз змусив всіх замовкнути.

Захисник Реал Солт-Лейк впав на газон без будь-якої причини. В цей час Мессі з м'ячем прямував прямо на нього. Ендрю Броуді ще корчився від болю на краю штрафного.

Свистка не було. Граємо далі. Замість того, щоб зупинитись, Мессі влаштував один із найвеселіших і водночас неповажних моментів у своїй кар’єрі: він перекинув м’яч через Броуді, оббіг суперника, підхопив його та пробив по воротах.

"Я був фішкою на землі", — сказав Броуді після матчу.

Messi really chipped a player who was down injured 💀 pic.twitter.com/BN3fpsDjxy — B/R Football (@brfootball) February 22, 2024

Навіть одноклубники Мессі з Інтер Маямі не могли повірити в те, що вони щойно побачили. "Я подумав: "Боже мій, він просто перестрибнув хлопця на повній швидкості, а потім пробив", — каже півзахисник Джуліан Грессель, який стояв за кілька ярдів від нього. "Це був би гол сезону для мене — мабуть, найкращий гол, який я коли-небудь бачив у своєму житті, якби він забив".

Ось що відбувається, коли найкращий гравець в історії футболу переносить свої таланти на Саут-Біч. У 36 років Мессі міг пропустити тренування, щоб попити мате під парасолькою, а вболівальники все одно збиралися, щоб побачити його гру за Інтер Маямі. Натомість як Леброн Джеймс чи Том Брейді, він уперто поповнює свою футбольну спадщину.

Через кілька місяців після виграшу восьмого "Золотого м’яча" Мессі продовжує цікаво розвивати свою гру. Цього літа він знову опиниться в центрі уваги, коли приєднається до Аргентини на Копа Америка, але навіть проти таких команд, як Спортінг Канзас-Сіті, кожна хвилина футболу Мессі — це запаморочення, яке неможливо пропустити.

А тим часом Мессі проводить найкращий сезон в історії MLS.

Усім, хто спостерігав за Барселоною в останнє десятиліття, команда Інтер Маямі може здатися неймовірно знайомою. Попереду Мессі його колишній партнер по атаці Луїс Суарес. Позаду них опорний півзахисник Серхіо Бускетс організовує гру з неквапливою точністю. Жорді Альба вже не так завзято атакує, як раніше, але він справно асистує Мессі. Навіть тренер, Тата Мартіно, тренував хлопців у Барселоні в сезоні-2013/14.

Але на цьому схожість майже закінчується. Замість купи чарівників, навчених Ла Масією, Маямі оточив своїх літніх зірок взводом молодих перспективних спортсменів із Південної Америки. У результаті команда стала перемагати.

На відміну від ПСЖ, де він міг грати в парі з Кіліаном Мбаппе, або з Аргентиною, де такі хлопці, як Хуліан Альварес і Лаутаро Мартінес допомагають Лео, Мессі менше грає назад в Маямі. Замість того, щоб довго знаходитись в середині поля, він буде рухатись між лініями.

"Йому подобається це робити, коли він набирає швидкість з середини, — пояснює Грессель. "У певному сенсі я стаю схожим на вишибалу. Йдеться про те, щоб дати йому простір для руху вперед".

Протягом більшої частини своєї кар’єри Мессі міг прогулюватися в центрі поля, як офіцер, який проводить огляд, спостерігаючи за рухом захисників і розраховуючи, де в потрібний момент буде м'яч, щоб завершити атаку. У менш тонко налагоджену тактичну побудову Маямі він раніше вмикається в атакувальні дії.

За 90 зіграних хвилин він в середньому віддає більше одного пасу. Його 10 результативних передач — 12, якщо рахувати передгольові паси, робить його лідером ліги за цим показником. П’ять із них відбулися за один тайм минулих вихідних, коли він самотужки "розірвав" Нью-Йорк Ред Буллз.

Асист на парагвайського півзахисника Матіаса Рохасу був ідеальним сувеніром про Мессі в його епоху Маямі. Мессі підхопив м'яч зліва, повернувся до півзахисту, але замість того, щоб віддати Бускетсу, передумав і несподівано відпасував Рохасу.

Рохас знав, що робити після зворотного пасу. Поки суперники атакували Мессі, його товариш по команді просто мчав до воріт. Мессі повернувся ліворуч, а потім віддав м’яч назад праворуч під кутом, який міг бачити тільки він.

Весь рух від центральної зони до воріт, через сім суперників, зайняв лише три передачі між двома гравцями.



Це остаточна еволюція Мессі: не фальшива дев’ятка чи вінгер, який тягне м’яч. Знову і знову він знаходить спосіб вивільнитися й отримати м’яч у півзахисті, тягнути його крізь лінії та виконати вбивчий пас у бік лівої сторони штрафного майданчика.

Лише п’ять гравців MLS — у тому числі Федеріко Бернардескі з ФК Торонто, Луїс Муріель з Орландо Сіті та колишній одноклубник Мессі по Барселоні Рікі Пуч з ЛА Гелаксі — наразі показують у середньому більше, ніж 19,2 прогресивних дій Мессі за 90 хвилин гри.

Але, звичайно, навіть це занижує вплив Мессі, який є одним із найкращих бомбардирів ліги. 10 голів Мессі у восьми матчах цього сезону дають йому 1,33 м’яча за 90 зіграних хвилин, що є його найкращим показником з часів 2012/13 років. Замість того, щоб задовольнятися дальніми ударами через переповнений захист, як у сучасній Барселоні, він вривається у штрафний майданчик і забиває в середньому 0,15 гола без пенальті за удар.

Єдина найбільш корисна цифра для підсумовування бурхливого темпу Мессі в МЛС – це не голи чи результативні передачі (у яких він лідирує) і навіть не очікувані голи без пенальті плюс очікувані результативні передачі за 90 хвилин (так, це також лідерство), а більш цілісна ймовірність голу — модель American Soccer Analysis під назвою додані цілі. Щоразу, коли гравець торкається м’яча, додані голи вимірюють шанси його команди забити або пропустити до та після дії та зараховують йому різницю, підсумовуючи всі його внески в м’яч у термінах очікуваної різниці м’ячів.

Мессі зіграв лише 1165 хвилин у МЛС, тому це порівняння трохи передчасне, але поки що він перевершує кар’єрні цілі МЛС.

Найкращий індивідуальний сезон в історії МЛС належить Карлосу Велі в 2019 році. Боб Бредлі, його менеджер у ФК Лос-Анджелес, сказав Велі, що хоче, щоб він "був таким же хорошим, як Мессі", і вінгер сприйняв його буквально. Він встановив рекорди ліги за кількістю голів за сезон (34) і голів і передач МЛС (49). Його 1,06 очікуваних голів без пенальті плюс очікувані результативні передачі за 90 хвилин є найкращим показником за всю історію, так само як і його 0,37 доданих голів за 90 хвилин у порівнянні з середнім гравцем на його позиції.

Команда легенд Барселони в Інтер Маямі, ймовірно, не стане найкращою в історії МЛС — вони надто хиткі, але наразі вони лідирують у лізі з ключовою фігурою на полі — Ліонелем Мессі.

За матеріалами The Athletic