Українець красиво вразив ворота АЕКа з Ларнаки.
Роман Безус, Омонія
03 вересня 2022, 21:58
Український хавбек Роман Безус відзначився своїм першим голом за кіпрську Омонію.
"Постраждалою" стороною виявився АЕК із Ларнаки — колишній суперник Дніпра-1 і майбутній київського Динамо. Гра другого туру чемпіонату Кіпра закінчилася перемогою "клеверних" з рахунком 3:2.
31-річному футболісту подарував уболівальникам справжній футбольний шедевр. Роману піспя подачі кутового вдалося скластися і пробити через себе. Такі удари називають коротко — "бісіклета".
Нагадаємо, одним із суперників Омонії у груповому турнірі Ліги Європи буде Манчестер Юнайтед.