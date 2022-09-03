Польща

Українці зіграють один проти одного.

Український легіонер Краковії Євген Коноплянка та ще один наш співвітчизник Владислав Кочергін із Ракува потрапили до стартових складів своїх клубів на матч восьмого туру польської Екстракляси.

Відзначимо, що Кочергін потрапив до символічної збірної минулого тижня у польському чемпіоні.

У той же час Коноплянка відзначився своїм дебютним голом за найстарший клуб Польщі, забивши у кубковому поєдинку.





Матч Краковія — Ракув, в якому зійдуться двоє колишніх гравців Дніпра, розпочнеться о 21:00 за київським часом.