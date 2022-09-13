Польща

Томаш відправиться у розташування "Кадри", де матиме шанс помститися за збірну України.

Правий оборонець київського Динамо Томаш Кендзьора отримав виклика до збірної Польщі на вересневі матчі Ліги націй.

22 вересня поляки у Варшаві прийматимуть збірну Нідерландів, а 25 — зустрінуться у Кардіффі з Вельсом.

Отже, 28-річному захисникові випадає прекрасна нагода помститися за збірну України, яка саме від валлійців вилетіла у плей-оф катарського Мундіалю.



Зазначимо, що також у квартеті поляків грає збірна Бельгії. Наразі "Кадра" посідає у своєї групі дивізіону А третє місце.

Нагадаємо, до збірної України на матчі Ліги націй був довикликаний Едуард Соболь.