ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Португальський фахівець прокоментував свій відхід.

У четвер, 15 грудня, стало відомо, що Фернанду Сантуш залишає збірну Португалії. 68-річний фахівець дав свій коментар щодо часу проведеного за кермом національної команди.

"Я залишаю команду з почуттям величезної подяки, бути тренером збірної, представляти країну – це привілей. Це була мрія, яку я здійснив, мета якої я досяг.

Коли керуєш командою, доводиться робити важкий вибір, і, звичайно, завжди будуть незадоволені ухваленими рішеннями. Але я завжди приймав їх на благо збірної.

Тепер я стану одним із вас – з мільйонів, які підтримують збірну", — наводить слова Сантуша Record.

Нагадаємо, що Сантуш тренував збірну Португалії з 2014 до 2022 року.