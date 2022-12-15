Португальський фахівець прокоментував свій відхід.
ФЕРНАНДУ САНТУШ. GETTY IMAGES
15 грудня 2022, 22:44
У четвер, 15 грудня, стало відомо, що Фернанду Сантуш залишає збірну Португалії. 68-річний фахівець дав свій коментар щодо часу проведеного за кермом національної команди.
"Я залишаю команду з почуттям величезної подяки, бути тренером збірної, представляти країну – це привілей. Це була мрія, яку я здійснив, мета якої я досяг.
Коли керуєш командою, доводиться робити важкий вибір, і, звичайно, завжди будуть незадоволені ухваленими рішеннями. Але я завжди приймав їх на благо збірної.
Тепер я стану одним із вас – з мільйонів, які підтримують збірну", — наводить слова Сантуша Record.
Нагадаємо, що Сантуш тренував збірну Португалії з 2014 до 2022 року.