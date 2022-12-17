Португальський тренер завершив свій шлях у збірній.
Фернанду Сантуш, getty images
17 грудня 2022, 12:59
Федерація футболу Португалії та Фернанду Сантуш після вильоту з чемпіонату світу вирішили завершити співпрацю.
Як повідомляє видання Correio da Manha, португальський тренер отримає непогану суму компенсації за розірвання контракту.
Стверджується, що мова йде про 4,5 мільйони євро для 68-річного фахівця. Контракт Сантуша діяв до завершення Євро-2024.
Нагадаємо, що Каштру потрапив до короткого списку претендентів на посаду головного тренера збірної Португалії.