ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Португальський тренер завершив свій шлях у збірній.

Федерація футболу Португалії та Фернанду Сантуш після вильоту з чемпіонату світу вирішили завершити співпрацю.

Як повідомляє видання Correio da Manha, португальський тренер отримає непогану суму компенсації за розірвання контракту.

Стверджується, що мова йде про 4,5 мільйони євро для 68-річного фахівця. Контракт Сантуша діяв до завершення Євро-2024.

Нагадаємо, що Каштру потрапив до короткого списку претендентів на посаду головного тренера збірної Португалії.