Польща

Колишній тренер збірної Португалії прокоментував призначення в нову національну команду.

Фернанду Сантуш офіційно став головним тренером збірної Польщі.

Досвідчений спеціаліст прокоментував призначення до команди.

"Для нас це честь, тому що ми говоримо про велику країну. Польща – велика країна з надзвичайно багатою історією та культурою. Збірна Польщі має велику історію, я пам’ятаю чудові польські команди, але також прямі матчі з Польщею, важкі матчі. Польща — це збірна з дуже хорошими гравцями, одними з найкращих у світі.

Від сьогодні я частково поляк, я один із вас. Ми зробимо все, щоб поляки отримали багато радості. Кожен успіх вимагає наполегливої ​​праці. Щастя з неба не падає, його треба заслужити. Але я впевнений, що ми багато чого досягнемо для польської збірної та для всіх поляків".

Португалець раніше тренував національну збірну своєї країни, з якою виграв чемпіонат Європи 2016 року, а також Лігу Націй.