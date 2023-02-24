Польща

Чемпіону країни підкорилося непогане досягнення.

Лех Познань здолав Буде-Глімт у Познані та вийшов до наступної стадії Ліги Конференцій, а попереду очікує шведський Юргорден.

Таким чином, колектив Джона ван ден Брома став першою командою з польського чемпіонату, котра зуміла подолати перший раунд плей-оф саме весняної частини у єврокубках з часів Легії, якій вдалося у двоматчовому протистоянні подалати супротив Сампдорії (1:0, 2:2) у Кубку володарів Кубків.

Діючий чемпіон розпочав свої виступи у цьому єврокубковому сезоні з першого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів, де поступився Карабаху (1:0, 1:5), а далі у рамах відбору третього єврокубку зумів переграти Динамо Батумі, Вікінгур та Дюделанж, а в групі обійти Хапоель Беер-Шеву та Аустрію позаду Вільярреала.

До цього сезону найбільшим досягненням у ХХІ столітті була перша стадія плей-оф Ліги Європи для Легії (сезон-2011/12, Спортінг Лісабон, 2:3, сезон-2014/15, Аякс, 0:4, сезон-2016/17, виліт від Аяксу 0:0, 0:1), Леха (сезон-2008/09, Удінезе, 3:4, сезон-2010/11, виліт від майбутнього фіналіста Браги 1:0, 0:2), Вісли Краків (дісталися 1/8 фіналу, проте взимку пройшли стадію 1/16, сезон-2002/03, 4:5 з Лаціо та сезон-2011/12, Стандард Льєж 1:1 поразка за правилом виїзного голу) та Гроцліна (сезон-2003/04, Бордо, 1:5).