Польща

Український футболіст отримує у польському клубі близько 30 тисяч євро на місяць.

Стала відома зарплата українського півзахисника Краковії Євгена Коноплянки після того, як у травні минулого року він продовжив контракт із польським клубом. Про це повідомляє Weszlo.

За інформацією джерела, заробітна плата 33-річного українця складає близько 30 тисяч євро на місяць. До цього він заробляв 20-25 тисяч євро.

Також зазначається, що Коноплянка є одним із найбільш високооплачуваних гравців клубу.

У нинішньому сезоні Коноплянка провів 18 матчів, у яких забив три м'ячі та віддав дві результативні передачі.

Раніше повідомлялося, що Коноплянка отримав виклик до збірної України на матч відбору Євро-2024 проти Англії, що відбудеться 26 березня.