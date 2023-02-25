Польща

Українець провів на полі 45 хвилин.

Краковія у матчі 22 туру чемпіонату Польщі в гостях поступилася П'ясту з рахунком 1:2.

Український півзахисник Євген Коноплянка вийшов на поле одразу після перерви, але допомогти своїй команді уникнути поразки не зміг. На його рахунку лише жовта картка, одержана у компенсований час.

Нинішнього сезону 33-річний українець провів 16 матчів, у яких забив три м'ячі та віддав дві результативні передачі.

Після 22 турів Краковія набрала 32 очки та посідає шосте місце у турнірній таблиці чемпіонату Польщі, а у П'яста – 23 бали та 13 рядок.