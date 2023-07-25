Україна

Найближчий сезон українець проведе у Польщі.

Півзахисник київського Динамо Сергій Булеца продовжить свою кар'єру у чемпіонаті Польщі. Про це повідомляє Meczyki.

За інформацією джерела, 24-річний українець стане гравцем польського Заглембє, орендна угода з яким буде розрахована до кінця сезону.

Також наголошується, що сьогодні футболіст пройде медичне обстеження.

Додамо, що контракт Сергія, що діє із "біло-синіми", розрахований до літа 2024 року.

У двох попередніх сезонах Булеца на правах оренди виступав за луганську Зорю. На його рахунку дев'ять голів та 13 асистів у 54 матчах.