Польща

У клубі вже визначилися з наступником білоруського спеціаліста.

Олександр Хацкевич більше не є головним тренером Заглембє (Сосновець), передає офіційний сайт польського клубу.

Разом із 50-річним білорусом команду залишили спортивний директор Міхаїл Залєвский і тренер-аналітик Володимир Аржанов. У Заглембє заявили, що контракти були розірвані за обопільною згодою.

Новим головним тренером клубу став Марек Сагановські. Контракт із 45-річний поляком розраховано до кінця червня 2025 року з опцією продовження ще на сезон. Із середини травня 2023 року до кінця жовтня він очолював плоцьку Віслу.

Нагадаємо, Хацкевича призначили керманичем Заглембє (Сосновець) взимку цього року. Нещодавно ультрас клубу атакували його під час тренування. Сам білорус заявив, що знав, як поводитися у тій ситуації, оскільки був "вихований на вулиці". Після цього у клубі відреагували на інцидент.