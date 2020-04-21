Португалия

Специалист не исключил, что однажды поработает в национальной команде своей родной страны.

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуриньо высказался касательно того, что в будущем он может опробовать свои силы в сборной Португалии в качестве наставника.

"Уехал из Португалии в 2004 году. С того времени я туда не возвращался. Знаю, что многие болельщики ждут, что я однажды стану главным тренером сборной Португалии".

"На этот вопрос я пока не могу дать однозначный ответ, но почему бы и нет? Мне всего 57 лет. Для тренера я еще молод. Я на вершине уже много лет, и знаете, пока я не устал", — заявил португалец в интервью Fox Sports.

Напомним, ранее форвард Маркус Рашфорд рассказал о работе под руководством Жозе Моуриньо в Манчестер Юнайтед.

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