Португалия

Лиссабонский клуб вернулся к занятиям, прибегнув ко всем мерам предосторожности.

Футбольный клуб Спортинг на своем официальном сайте объявил о возобновлении тренировочного процесса, несмотря на пандемию коронавируса.

Как сообщает пресс-служба клуба, лиссабонцы открыли базу, чтобы игроки могли в большей мере поддерживать физическую форму ввиду отсутствия некоторых возможностей в домашних условиях.

При этом, в Спортинге утверждают, что все футболисты придерживались необходимых норм, чтобы обезопасить друг друга от возможного заражения COVID-19. Каждый спортсмен находился друг от друга на дистанции в десять метров.

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