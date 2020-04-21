Лиссабонский клуб вернулся к занятиям, прибегнув ко всем мерам предосторожности.
Жереми Матье, ФК Спортинг Лиссабон
21 апреля 2020, 09:42
Футбольный клуб Спортинг на своем официальном сайте объявил о возобновлении тренировочного процесса, несмотря на пандемию коронавируса.
Как сообщает пресс-служба клуба, лиссабонцы открыли базу, чтобы игроки могли в большей мере поддерживать физическую форму ввиду отсутствия некоторых возможностей в домашних условиях.
При этом, в Спортинге утверждают, что все футболисты придерживались необходимых норм, чтобы обезопасить друг друга от возможного заражения COVID-19. Каждый спортсмен находился друг от друга на дистанции в десять метров.
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