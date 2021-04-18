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Украинец продолжает феерить в Бельгии.

В рамках 34-го тура бельгийской Лиги Жюпилер Гент в гостях одержал разгромную победу над Зюлте-Варегем со счетом 7:2.

Счет в матче был открыт на 15-й минуте, когда Кастро-Монтес вывел гостей вперед после передачи от украинского форварда Романа Яремчука.

На 29-й за дело взялся сам украинец. Роман с легкостью выбрал позицию замкнул прострел с правого фланга.

На 84-й минуте форвард сборной Украины оформил дубль, после того, как убежал от защитника и обыграв соперника в штрафной пробил точно в ворота.

В нынешнем сезоне Яремчук провел 37 поединков, в которых забил 20 голов и отдал 8 ассистов.

После 34 игр Гент набрал 49 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Бельгии, а у Зюлте-Варегем 46 баллов и 10-я строчка.