Украина

Форвард пока не сможет помочь клубу в матче еврокубков.

Нападающий португальской Бенфики Роман Яремчук не попал в заявку клуба на матч квалификации Лиги чемпионов против Спартака.

Главный тренер "орлов" взял на выездной поединок еврокубков 25 футболистов.

Вратари: Одиссей, Хелтон и Свилар;

Защитники: Гримальдо, Морато, Диого Гонсалвес, Вертонген, Отаменди, Жилберто и Лукас Вериссимо;

Полузащитники: Таарабт, Суалихо Мейте, Рафа, Пицци, Гедсон, Флорентино, Хил Диас, Жоау Мариу, Вайгль и Эвертон;

Нападающие: Родриго Пиньо, Винисиус, Сеферович, Вальдшмидт и Гонсалу Рамос.

Причиной отсутствия украинца в заявочном списке на игру, вероятнее всего, является неготовность. Отметим, что Яремчук лишь 31 июля перешел в клуб а до этого отдыхал после Евро-2020.

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