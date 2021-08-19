Португалия

Бразильский защитник "аптекарей" перебрался в португальский чемпионат.

Порту на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с защитником леверкузенского Байера Венделлом.

Соглашение с 28-летним бразильцем рассчитано на четыре года. Сумма трансфера не разглашается, но по информации СМИ, она составила четыре миллиона евро.

В минувшей кампании Венделл провел 30 поединков во всех турнирах, в которых отдал два ассиста.

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