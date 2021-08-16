Германия

Футболист продолжит карьеру в Германии.

Леверкузенский Байер подписал молодого эквадорского защитника Пьеро Инкапье, сообщает пресс-служба клуба.

Контракт с 19-летним футболистом подписан на пять лет, до 2026 года. Инкапье будет выступать под 33 номером.

Его прежний клуб аргентинский Атлетико Тальерес получил восемь миллионов евро. Пьеро — воспитанник эквадорского Индепендьенте.

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